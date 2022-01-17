10 самых богатых людей мира удвоили свое состояние за первые два года пандемии коронавируса из-за резкого роста бедности и неравенства. Об этом говорится в отчете международной организации Oxfam, которая занимается проблем бедности и неравенства.

По данным Oxfam, состояние самых богатых людей мира подскочило с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллиона долларов. В среднем оно росло на 1,3 миллиарда долларов в день. Это следует из доклада, обнародованного в Берлине в понедельник, 17 января.

Всем миллиардерам за период пандемии удалось приумножили свое состояние сильнее, чем за 14 лет до атаки коронавируса. 55 000 богатейших людей на планете с 2019 по 2021 год увеличили свои состояния на 14%. Для сравнения: мировое богатство за этот период выросло на 1%.

"Пропасть между самыми богатыми и остальной частью человечества, таким образом, драматически расширилась", - констатируют авторы доклада.

До пандемии коронавируса около половины населения планеты, или 3,2 млрд людей жили в бедности. К сегодняшнему дню это число увеличилось на 160 млн, констатируют в Oxfam. Поскольку экономика менее обеспеченных стран еще не восстановилась от последствий пандемии, сильнее всего от потери дохода пострадали 20% самых бедных людей.

"Для миллиардеров пандемия стала золотой лихорадкой. Правительства закачали в экономику миллиарды, однако большая часть (этих денег - Ред.) осталась у людей, которые особенно выигрывают от курсов акций", - указал референт Oxfam Мануэль Шмитт.

Эксперты особенно обеспокоены ухудшением положения девочек и женщин. По сравнению с ситуацией два года назад число женщин, получающих за свою работу деньги, сократилось на планете на 13 млн человек. Одновременно с этим возросло число женщин, которые выполняют неоплачиваемую работу, - например, по уходу за членами семьи.

Oxfam призывает правительства стран по всему миру ввести повышенные налоги для концернов и сверхбогатых людей, а вырученные за счет этого средства направить на развитие социальных услуг. Кроме того, необходимо отказаться от патентов на вакцины от коронавируса и обеспечить их справедливое распределение на планете, считают в объединении.

Напомним, что Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, его состояние приближается к 300 млрд. А украинский миллиардер Ринат Ахметов за 2021 год стал богаче на четыре с лишним миллиарда долларов.

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