Кабинет министров Украины ожидает в 2022 году завершение пандемии коронавируса "в том виде, в котором она была в предыдущие два года". Такое заявление на заседании правительства в среду, 12 января, сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодняшний день почти 50% украинцев получили прививку от COVID-19. Однако данные Минздрава гораздо скромнее - число вакцинированных одной дозой препарата составляет 14 875 714 человек (36,04% населения). Полностью иммунизированы 14 098 896 человек (34,16%). В Минздраве признали, что только в трех регионах Украины вакцинировали от коронавируса более половины населения.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения назвала условие для окончания пандемии в 2022 году, напомнив, что для того "чтобы покончить с пандемией в нынешнем году, мы должны покончить с неравенством в распределении вакцин".

Ранее "Страна" писала о том, что за прошлую неделю коронавирусом в мире заразились больше 15 миллионов человек. Это рекорд за всю пандемию.

Также мы сообщали, что по данным Минздрава, в Украине за день в два раза подскочило число госпитализаций пациентов с ковидом.