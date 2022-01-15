Журнал Forbes включил семилетнюю уроженку России Настю Радзинскую (Like Nastya) в рейтинг YouTube-блогеров с самыми большими заработками за 2021 год.

Об этом сообщает издание Forbes в пятницу, 14 января.

Радзинская заняла шестое место в списке с годовым заработком в 28 миллионов долларов. Год назад девочка оказалась на седьмой строчке рейтинга с доходом в 18,5 миллионов долларов.

Уроженка России попадает в рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира третий год подряд. В 2019-м, когда ей было пять лет, девочка заняла третье место. Тогда ее доходы были на 10 миллионов долларов меньше нынешних.

Настя Радзинская родилась в Туапсе, а в 2018 году вместе с родителями переехала в США. В своем YouTube-канале она рассказывает о своей жизни. На данный момент у ее видеоблога 85,7 миллионов подписчиков.

При рождении Насте диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича (ДЦП) — врачи говорили, что девочка не будет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение, и через несколько лет признаки болезни исчезли.

Одним из методов терапии была работа на камеру: так родители учили Настю взаимодействовать с окружающим миром. Ее ролики смотрят на русском, английском, арабском и испанском языках. Нехитрые видео о том, как девочка собирается в школу (в США начать обучение можно с 5 лет), ест, радуется обновкам, капризничает и прыгает на батуте, приносят юной актрисе сотни тысяч долларов в месяц.

Еще один ребенок в рейтинге - 10-летний Райан Каджи из Техаса (США), который был лидером списка предыдущие два года, но в 2021 году опустился на седьмое место. Его годовой заработок журнал оценил в 27 миллионов долларов.

Первую строчку в новом списке Forbes занял Джимми Дональдсон (MrBeast) с доходом в 54 миллиона долларов, вторую - Джейк Пол (45 миллионов долларов), третью - блогер Markiplier (38 миллионов долларов).

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