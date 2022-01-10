20-летний Даня Милохин - российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер - вчера был задержан в киевском аэропорту "Борисполь". "Мы влетели в Киев, и нас держат в плену", - рассказал он на видео в сториз своего Instagram. Через какое-то время он выложил еще одно видео, в котором пояснил, что ему запретили въезд в Украину, потому что он "враг".

При этом никаких преступлений парень против Украины не совершал. Его нет на "Миротворце" и в запретительных списках.

Пограничники отказались впустить Милохина, поскольку тот не смог убедить их в цели своей поездки в Украину.

Таким образом Милохин пополнил ряды рэперов Моргенштерна и Басты, которым отказывали ранее, несмотря на миллионы поклонников в соцсетях, престижные премии и большие заработки.

Рассказываем, что сделало Даню Милохина таким популярным среди украинской и российской молодежи (в основном, от него фанатеют подростки от 12 лет).

Задержание в "Борисполе"

9 января популярный российский тиктокер Даня Милохин сообщил своим подписчикам в соцсетях о том, что его не пустили в Украину. "Мы прилетели в Киев, нас держат в плену", - написал блогер в сториз Instagram, сидя в киевском аэропорту.

Позже он опубликовал видео с указанием локации и времени: Киев, время - 9:39. Судя на кадрам, Милохин в это время находился в киевском аэропорту.

"Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас обратно развернули", - заявил Милохин.

На следующий день украинские пограничники подтвердили, что действительно не пустили тиктокера в Украину, потому что он не подтвердил цель поездки. Он сказал пограничникам, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть - но это почему-то посчитали неубедительным основанием.

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", - сообщили источники в правоохранительных органах "Украинской правде".

Милохин таким образом стал очередным примером, когда известных россиян в Украину не впускают без каких-либо причин. Как например, Моргенштерна, который также не посещал Крым и никак не обозначал политической позиции.

Кто такой Даня Милохин

Родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. Его детство было непростым - отец страдал алкоголизмом, поэтому мать Милохина с ним развелась и в 3 года Даня вместе со своим старшим братом Ильёй оказался в детдоме.

Когда Дане исполнилось 13 лет, его с братом взяли в приёмную семью. К учебе и спорту мальчик не проявлял никакого интереса, после школы окончил местное училище и даже какое-то время жил в общежитии, а потом - на улице. Порой у него не было денег на еду.

В 16 лет Даня впервые попробовал наркотики, но впоследствии ему удалось побороть зависимость.

С 2019 года он завел аккаунт в TikTok, куда выкладывал прикольные видео. В то время он жил в Анапе и работал официантом. Позже переехал в Москву и познакомился с основателем агентства WildJam Ярославом Андреевым, который предложил Дане участвовать в интеграциях для спонсоров. Работу с рекламодателями агентство взяло на себя.

Весной 2020 года Милохин основал тикток-команду под названием Dream Team House (проект получил известность как "дом тиктокеров"). Тогда же ему в голову пришла идея записать клип на песню "Я дома", которую он посвятил карантину и самоизоляции. Сингл быстро стал популярен в сети TikTok .

Многие блогеры снимали под него свои видеоролики. 6 мая клип вышел на YouTube и собрал свыше 30 млн. просмотров.

Песню "Я дома" Милохин написал меньше чем за день вместе со своей командой. Далее он продолжил пробовать себя в музыке.

В июне 2020 года вышла песня "Хавчик" - совместная работа Милохина с Тимати и Джиганом.

В конце июня 2020 Милохин выпустил ещё одну сольную песню - "Я подонок".

После этого у Милохина вышел еще один сингл на песню "Лав". А в сентябре 2020 года появился самый знаковый для него клип на песню "Дико тусим" с Николаем Басковым.

Позже Милохин поразил всех своим появлением на премии Муз-ТВ в эпатажном образе. На нем был костюм из половины пиджака с брюками и розового платья. Несмотря на то, что юное дарование было номинировано в нескольких номинациях - "Прорыв года", "Лучшая коллаборация", он не забрал ни одну награду.

Итогом 2020 года для Милохина стало то, что российский Forbes поместил его на 6-е место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров с заработком примерно в 2,9 миллиона рублей.

2021 год стал для Милохина не менее успешным. После того, как он засветился в компании с Тимати и Басковым, он выпустил дебютный альбом "Бум", в который вошло 8 треков. В том числе и песня "Единорог", в тексте которой есть такие слова:

"Я единорог, я единорог, заряжаю глок,

Каждый серый волк - мамин сосунок"

Также Даня-миллионер запомнился рекламой для "Сбера" и Visa, став в итоге лицом корпораций. Успех гарантировал ему появление в качестве спикеров на Петербургском международном экономическом форуме, где он рассказал, на что тратит свои деньги.

"Я больше денег трачу на одежду и на что-то, что мне не приносит назад этих денег. На подарки друзьям", - сказал он. Далее речь Милохина подхватил его юрист Ярослав Андреев, который сказал, что у современной молодежи нет финансовой грамотности и что он пытается тиктокеров этому обучить.

"Их деньги пришли - и ушли, не важно пришел миллион или 10 миллионов - ровно через месяц будет ноль. У всех", - сказал Андреев.

Критика Милохина в России

Участие Милохина в Петербургском форуме было подвергнуто критике со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой за "клоунаду" на форуме. Известный российский журналист Владимир Соловьев посвятил Милохину целый эфир, где разнес его выступление на экономическом форуме в пух и прах.

"Он вообще понимает, где он находится? Вот эти зрачки расширенные. Вы меня извините, конечно. А на Питерский форум кроме теста на ковид не надо делать тест на нахождение под непонятными веществами? И человек рассказывает о том, что он сделал что-то бесконечно творческое. Да, я понимаю, я в курсе, что ТикТок - это реинкарнация Ласкового мая", это всё понятно. Я просто не понимаю при чем здесь экономический форум?", - сказал Соловьев и добавил, что его среди спикеров питерского экономического форума больше не будет.

В 2021 году тиктокеры Милохины неоднократно посещали ток-шоу Андрея Малахова и "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым, куда также приглашались их родители, изначально отдавшие детей в детдом, а когда те стали звездами, начали искренне раскаиваться на камеру в содеянном.

В студии шоу периодически появляется вся родня Милохиных - от родного дяди Евгения Фролова, который до сих пор живет в доме, где родились мальчики, до матери Милохиных, которая повторно вышла замуж и живет в селе Оренбурской области, занимаясь хозяйством.

Женщина говорит, что ее дети оказались в детдоме, потому что она "была потерянной и ей самой не было где примкнуться". Она отдала сыновей в детдом на время, чтобы встать на ноги. А получилось - на всю жизнь.

Она попросила прощения у сыновей. "Виновата всегда мать при любых случаях. Никогда нельзя своих детей бросать. Если бы сейчас вернуть мой теперешний характер в прошлое, я бы, наверное, землю грызла. Лучше бы в каком-то свинарнике жила, но только с ними", - кается женщина.

То есть родители всё захотели вернуть только спустя 17 лет, когда Даня стал успешным артистом.

Он также стал участником популярного в России шоу "Ледниковый период" в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Кстати, пару сокращенно называют "Медвелохины" и приписывают им роман. Недавно они вместе были в гостях программы "Вечерний Ургант", где рассказали о своих отношениях.

Сегодня в ТикТоке Милохина - 16,1 млн подписчиков, в его Инстаграмме - 3,6 млн.

Его жизнь похожа на современную историю "Золушки" - избавившись от нужды, парень живет на широкую ногу и может ни в чем себе не отказывать. По крайней мере, такой образ он транслирует в своих соцсетях.

Любитель розового цвета и единорогов продолжает покорять сердца подростков, мечтающих о богатой тиктокерской жизни.

Судя по новостям российского шоу-бизнеса, Милохин пользуется популярностью у представителей прекрасного пола. Несмотря на толпы фанаток и роман с Медведевой, ранее ему приписывали участие в любовном треугольнике с экс-возлюбленной Славы Мэрлоу (битмейкера Моргенштерна).

Якобы Карина Карамбейби бросила музыканта Славу Марлоу и ушла к Дане Милохину! И когда один в интервью жаловался на разбитое сердце, другой выкладывал снимки в обнимку с "новоиспеченной возлюбленной".

Также он неоднократно появлялся вместе с популярной российской ведущей Настей Ивлеевой ,которую называет "my very hot sister" (моя очень горячая сестра, - с англ.)

Судя по всему, вся звездная тусовка РФ давно приняла Милохина с распростертыми объятиями, чего нельзя сказать про украинских артистов, на территорию которых этому расхитителю подростковых сердец путь пока заказан.