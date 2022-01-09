Российского тиктокера Даню Милохина не пустили в Украину. Об этом блогер сообщил у себя в Instagram.

"Мы прилетели в Киев, нас держат в плену", - говорит сначала блогер, сидя в киевском аэропорту.

Спустя несколько секунд появляется второе видео, в котором Милохин говорит: "Чуваки, меня не пустили. Я – враг. Нас обратно развернули".

Примечательно, что блогер оставил геометку – Киев. И время – 09:39.

Уточним, что Даня Милохин является известным российским блогером и тиктокером, на страницу которого в Instagram подписаны 3,6 млн пользователей. В октябре 2020 года российский Форбс поместил его на 6-е место в списке наиболее высокооплачиваемых тиктокеров.

Напомним, пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину на ближайшие три года актеру из РФ, который направлялся в страну на съемки. Пограничники установили, что ранее он нарушил порядок въезда в Крым.

Ранее мы сообщали о том, что в конце декабря российскую актрису не пустили в Украину после съемок сериала в Крыму.