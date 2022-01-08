Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину на ближайшие три года актеру из РФ, который направлялся в страну на съемки. Пограничники установили, что ранее он нарушил порядок въезда в Крым.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, 34-летний гражданин России прибыл вчера, 7 января, в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

В Госпогранслужбе сообщают, что во время проведения необходимых мер контроля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда в Крым. Там он участвовал в съемках русского сериала.

Также пограничники заявили, что российский актер отрицал свое пребывание на территории полуострова. Он также добавил, что в Украину направлялся по работе - на съемки.

В итоге актера в страну все же не пустили, ему запретили въезд в Украину на три году.

"Мужчина вернется обратно обратным рейсом", - рассказали пограничники.

По данным СМИ, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко.

Ранее мы сообщали о том, что в конце декабря российскую актрису не пустили в Украину после съемок сериала в Крыму.

Кроме того, мы также писали, что также в Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым.