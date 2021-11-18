Государственная пограничная служба предотвратила попытку попасть в Украину из Республики Беларусь иностранных граждан с Ближнего Востока. Назвав вымышленную цель поездки, 18 ноября они хотели пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине.

Об этом сообщается в Фейсбуке Госпогранслужбы.

15 иностранцев прибыли к границе рейсовым автобусом из Минска.

Во время мер пограничного контроля они заявили военнослужащим пограничникам, что направляются в Украину с целью туризма. Однако в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых были четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

По их словам, осмотрев достопримечательности на западе соседней республики, путешественники решили посетить еще и Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовщины.

Именно из Львова они якобы планировали вернуться домой.

Однако такой туристический маршрут не убедил военных. К тому же выяснилось, что большинство из людей имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

Дополнительную проверку законности въезда в Украину пограничники проводили совместно с представителями Нацполиции и СБУ.

В итоге военнослужащие Госпогранслужбы решили не пропускать граждан и вернуть их в Беларусь.

В Госпогранслужбе напомнили, что граница с Беларусью сейчас усилена, в том числе проводятся мероприятия по предотвращению попыток использования каналов официального въезда потенциальными нелегальными мигрантами.

Между тем на границе Польши и Беларуси продолжается мигрантский кризис. Сегодня польские пограничники задержали граждан Украины, Узбекистана и Германии за пособничество нелегалам в пересечении границы.

Также стало известно, что возле польско-белорусской границы умер годовалый ребенок мигрантов.