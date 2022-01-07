Только за один вчерашний день украинским пограничникам за пересечение границы путешественники предлагали доллары, евро и гривни.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

Доллары, евро и гривни предлагали украинским пограничникам, чтобы они "закрыли глаза" на определенные "нюансы":

В "Борисполе" гражданин Непала не смог подтвердить цель поездки в Украину, поэтому пограничники его не пропустили, мужчина предложил 700 долларов за "изменение" решения. За что ему запретили въезд на три года.

Украинка с несовершеннолетним ребенком планировал улететь во Францию, а так как согласия отца не было, то женщина хотела "исправить" вопрос банкнотой в 100 долларов. В Францию женщина так и не попала.

Житель Черновцов направился в Польшу с фальсифицированным сертификатом о вакцинации. Чтобы пограничники не сообщали полиции об уголовном преступлении, мужчина предложил 100 евро. В итоге в полицию сообщили также и о попытке дачи взятки.

Еще один украинец попытался "заплатить" 750 гривен пограничникам, чтобы выехать за границу, несмотря на то, что он задолжал алименты. Мужчину предупредили об уголовной ответственности и передали в полицию.

Ранее "Страна" писала, что в Гоптовке задержали мужчину, который вывозил в Россию 7,5 млн рублей на обычном "Ланосе".

Также мы писали, что на Донбассе украинец попытался дать пограничникам взятку 100 долларов при пересечении КПВВ на Донбассе.