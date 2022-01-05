Украинские пограничники показали видео, как сами делают колючую проволоку
Почти 2000 бухт колючей проволоки Госпогранслужба изготовила на собственных мощностях. Для обеспечения бесперебойного производства закупили почти 300 тонн сырья за счет резервного фонда Государственного бюджета и еще более 200 тонн пограничники получили от других организаций.
Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко посетил цех по производству проволочных заграждений в Черкасской области. Дейнеко лично проверил, как проводятся работы, посмотрел на условия в которых находятся производственные мощности.
"На сегодня на производстве установлено три линии, на которых производят проволочные заграждения типа "Егоза" и сетку рабицу. Также создан необходимый штат группы обеспечения, работающий посменно", - сообщил Сергей Дейнеко.
Также он рассказал, что среди всех элементов инженерного устройства всегда присутствует заграждение из колючей проволоки. Общая потребность Госпогранслужбы в таких заграждениях достаточно велика, поэтому мы начали производить их самостоятельно.
Напомним ранее, мы писали, что пограничники Украины показали видео, как в снег и мороз роют рвы на кордоне с Россией.
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