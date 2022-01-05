Почти 2000 бухт колючей проволоки Госпогранслужба изготовила на собственных мощностях. Для обеспечения бесперебойного производства закупили почти 300 тонн сырья за счет резервного фонда Государственного бюджета и еще более 200 тонн пограничники получили от других организаций.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко посетил цех по производству проволочных заграждений в Черкасской области. Дейнеко лично проверил, как проводятся работы, посмотрел на условия в которых находятся производственные мощности.

"На сегодня на производстве установлено три линии, на которых производят проволочные заграждения типа "Егоза" и сетку рабицу. Также создан необходимый штат группы обеспечения, работающий посменно", - сообщил Сергей Дейнеко.

Также он рассказал, что среди всех элементов инженерного устройства всегда присутствует заграждение из колючей проволоки. Общая потребность Госпогранслужбы в таких заграждениях достаточно велика, поэтому мы начали производить их самостоятельно.

Напомним ранее, мы писали, что пограничники Украины показали видео, как в снег и мороз роют рвы на кордоне с Россией.

Также ранее "Страна" рассказала, что Кабмин принял новую программу обустройства госграницы вместо "Стены" Яценюка. На нее потребуется 36 миллиардов.