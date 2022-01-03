С 2022 года для спецподразделения "Дозор" Государственной пограничной службы Украины начали готовить поисково-штурмовых собак, задача которых - задержание вооруженных преступников и борьба с терроризмом.

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины в понедельник, 3 января.

Пограничники рассказали, что на службе находятся около 1 600 собак 26 различных пород. В 2021 году было закуплено 70 собак.

В пятерку самых популярных пород служебных собак пограничников входят немецкая овчарка, бельгийская овчарка (малинуа), английский кокер-спаниель, лабрадор-ретривер и фокстерьер.

Среди необычных пород, которых меньше всего в пограничном ведомстве - бигль и ризеншнауцер. Кроме того, за год пограничники закупили более 70 немецких, бельгийских и голландских овчарок.

Отмечается, что для обучения, дрессировки и службы берут собак в возрасте от 10 месяцев до 3 лет.

"Выходят на пенсию" в ведомстве собаки в возрасте 8-9 лет. За 2021 год "пенсионерами" стали более 50 служебных собак.

Кроме того, в 2021 году Кинологический учебный центр Госпогранслужбы подготовил около 400 инспекторов-кинологов.

В службе пограничники используют розыскных собак - для поиска и задержания правонарушителей, специальных собак - для выявления наркотических средств, оружия и взрывчатки. А с начала 2022 года собак будут готовить для задержания вооруженных террористов.

В погранслужбе добавили, что с использованием служебных собак в течение 2021 года пограничники задержали почти 250 нарушителей, обнаружили более 180 единиц разного оружия, больше 5,5 тыс. штук патронов, 25 кг взрывчатых веществ и 35 кг наркотических средств.

Кроме того, собаки обнаружили более 1 млн пачек контрабандных сигарет.

Пограничники показали служебных собак. Источник: Facebook/погранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что служебная собака помогла полиции за полтора часа найти пропавшую в Черкассах девочку.

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