В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что почти три десятка иностранцев-нелегалов встретили новый 2022 год под охраной пограничников.

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины во вторник, 4 января.

По данным пограничников, нелегальные мигранты, которые незаконно пытались пересечь границу Украины в конце 2021 года, "праздновали" ночь с 31 декабря на 1 января в пунктах временного содержания. Под охраной пограничников находились 27 человек.

"Все, рискуя собственным здоровьем и жизнью, отправились через горы, леса и снега в поисках лучшей судьбы. Один из нелегалов, убегая от правоохранителей, прыгнул в полноводную реку. Пограничники спасли отчаянного иностранца и доставили в подразделение. Другого иностранца задержали в первый день 2022 года. Согласно паспортному документу, он родился 1 января. Поэтому мужчина встретил в пункте временного содержания еще и день рождения. Впереди правонарушителей ждут суд и возвращение домой", - говорится в сообщении пограничников.

Новый год 27 нелегалов встретили под охраной пограничников. Источник: Facebook/Госпогранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области пограничники поймали мигрантов из Афганистана, Египта, Йемена и Сомали.

Также мы писали, что пограничники задержали четырех азербайджанцев с украинским проводником у границы с Россией.