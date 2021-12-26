Береговая охрана Турции задержала четырнадцать нелегальных мигрантов, среди которых был украинец, на юго-западе страны.

Об этом сообщает издание Daily Sabah в воскресенье, 26 декабря.

По данным издания, после поступившего сигнала об обнаружении надувной лодки с беженцами возле острова Кызылада в районе города Мармарис, сотрудники береговой охраны провели операцию по их спасению.

В результате операции были задержаны тринадцать граждан Сирии и один украинец. После этого они были доставлены в миграционное управление Муглы.

По сообщению турецких СМИ, вероятной конечной точкой маршрута нелегалов была Греция.

Ранее "Страна" сообщала, что польские пограничники за год задержали почти сотню украинцев за пособничество нелегалам.

Также мы писали, что уроженец Херсона нанимал моряков на яхты, что нелегально возят мигрантов из Азии в Европу.

Кроме того, мы информировали, что двух украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами. При этом задержания произошли в разных районах прибалтийского государства, но в обоих случаях украинцами были использованы автомобили с польскими номерами.