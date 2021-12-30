Правительство утвердило на ближайшие пять лет новую программу по обустройству границы с Россией и Беларусью, которая заменит знаменитый "европейский вал", или "Стену", инициированную в 2014 году Арсением Яценюком. Эта программа подразумевает финансирование в размере 36,3 миллиардов гривен.

Об этом сказано в ответе администрации Государственной пограничной службы на запрос издания РБК-Украина.

Программа обустройства границы "Стена" действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Вместо нее до 2024 года вводится новая программа.

Кабинет министров утвердил ее еще 15 декабря, но она вступила в силу и была опубликована лишь 29 декабря. Объем ее финансирования из госбюджета в 36,3 миллиардов является ориентировочным.

Согласно проекту, в 2022 году планируется обустроить 1676 километров границы с Россией и 1084 километров - с Беларусью. До 2024 года будет защищена граница с Молдовой и со странами ЕС.

В проекте сказано, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100-150 миллиардов гривен в год.

Выполнять программу будут Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и областные администрации.

Между тем весной 2020 года сообщалось, что "Стену" Яценюка на границе с Россией будут строить до 2025 года.

А в начале ноября Яценюк предложил укрепить рубеж с Беларусью на фоне массового скопления мигрантов и разразившегося мигрантского кризиса.