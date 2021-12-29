В среду, 29 декабря, Кабинет министров Украины принял решение приравнять цифровые водительские права, техпаспорта и студенческие в приложении "Дия" к бумажным аналогам.

Об этом сообщает пресс-служба "Дии" на своей странице в Facebook.

Таким образом, после соответствующего решения правительства, водительские права, технический паспорт или студенческий можно показывать в приложении "Дия" и не носить с собой бумажные документы.

"Отныне электронными версиями этих документов могут пользоваться все граждане где угодно, и никто не вправе требовать физический аналог документа Безбумажный режим в Украине уверенно набирает обороты", - сказано в сообщении.

Напомним, в приложении "Дия" добавили возможность загружать сертификат о вакцинации в формате PDF на смартфон.

Также сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет декларировать место проживания онлайн с помощью портала или приложения "Дiя". Часть положений закона заработает с 1 марта 2022 и 1 июня 2022 года. Что меняет данный законопроект и как он будет работать подробно проанализировала "Страна".