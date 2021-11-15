В Луцке 19-летний парень, купивший себе водительское удостоверение за четыре тысячи гривен с удивлением обнаружил, что оно не отображается в приложении "Дия". Раздосадованный парень заявил в полицию о мошенничестве. Прибывшие по месту вызова правоохранители обнаружили у молодого человека документ с признаками подделки. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Инцидент произошел 13 ноября, около 16:00.

"Заявитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через сеть интернет заказал удостоверение водителя категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 гривен. Затем "документ" он забрал в отделении почты, которое находится на улице Ершова, что в Луцке, и оплатил еще 3000 гривен. Также его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дия", - сообщают правоохранители.

Для выяснения обстоятельств случившегося патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления милиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Не исключено, что к уголовной ответственности привлекут и самого заявителя. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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