В Украине на границе задержали грабителя, который пытался уехать в Россию. Правоохранительные органы сняли мужчину с общего потока и начали углубленную проверку.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

Пограничники располагали информацией о россиянине, которого заподозрили в грабеже частных домов на Украине. Как только мужчина появился на контрольно-пропускном пункте, его задержали и устроили обыск.

Среди вещей иностранца нашли серебряные украшения в упаковке с влажными салфетками.

Грабителя вместе с изъятыми вещами передали полиции.

Напомним ранее "Страна" рассказала, как пограничники Чопского отряда в Закарпатской области задержали нигерийского дворника из Харькова, который собирался пересечь границу в Словакию вплавь, но чуть не утонул.

Также мы писали, что районный суд Львова отправил в тюрьму 28-летнего жителя Львова, которого задержали при попытке перевезти более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу. Мужчина занимался продажей и контрабандой наркотиков.