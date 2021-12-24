Государственная пограничная служба Украины проинформировала, что накануне рождественских и праздничных дней на привычных маршрутах в Евросоюз отмечается загруженность пассажиропотока.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 24 декабря, Государственная погранслужба Украины.

В пресс-службе пограничников рассказали, что традиционно, накануне рождественских и праздничных дней, на границе растет пассажиропоток, особенно в страны Евросоюза. В основном, путешественники выбирают привычные маршруты, которые в результате оказываются не самыми быстрыми.

Пограничники предупредили, что на участке Львовского пограничного отряда наиболее загружены пункты пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини", а для воздушного сообщения загружен пункт "Львов".

По словам пограничников, в остальных пунктах пропуска нагрузка обычно значительно меньше.

Пограничники сообщили об увеличении пассажиропотока на пропускных пунктах. Источник: Facebook/Госпогранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что погранслужба Украины сообщила об осложнении пересечения КПВВ на Донбассе. По данным ведомства, ежедневно работает только КПВВ "Станица Луганская". Кроме того, за эту неделю пассажиропоток снизился на 18%.

Также мы писали, что Украина намерена разместить пункты вакцинации на границе с неподконтрольным Донбассом и Крымом.