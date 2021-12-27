Пограничники Чопского отряда в Закарпатской области задержали иностранца, который собирался пересечь границу через реку.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба 27 декабря.

Утром пограничники заметили неизвестного, который двигался в направлении границы. Преодолев заградительный забор, нарушитель отправился в направлении реки Уж, которая разделяет Украину и Словакию. Заметив пограничников, мужчина сразу прыгнул в воду. По словам пограничников, он сразу понял, что погорячился, течение реки оказалось очень сильным и добраться до противоположного берега в такое время года ему было абсолютно не под силу. Мужчина хотел вернуться на берег, но получилось это только с помощью пограничников.

После задержания иностранца быстро доставили в подразделение, там дали сухую одежду и обувь.

При себе нарушитель не имел никаких документов, по его словам он является гражданином Нигерии. В двух рюкзаках у мужчины были 900 евро, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи. Иностранец рассказал, что раньше работал дворником в Харькове, а в поисках лучшей жизни решил добраться до стран ЕС. Сейчас пограничники проверяют правдивость сказанной информации.

Иностранцу грозит административная ответственность по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины".

Напомним ранее, "Страна" рассказала как гражданин Нигерии предложил пограничникам взятку, чтоб попасть на территорию Украины для изучения украинского языка.

Также мы писали, что береговая охрана Турции задержала четырнадцать нелегальных мигрантов, среди которых был украинец.