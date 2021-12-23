В среду, 22 декабря, в Одесском аэродроме гражданин Нигерии предложил пограничникам взятку, чтоб попасть на территорию Украины. Он утверждал, что хочет углубленно изучать украинский язык в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Нигериец прилетел в Одессу из Стамбула. Он утверждал, что прибыл на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений города, но подтвердить цель визита не смог. Пограничники отказали ему во въезде.

Примечательно, что это был уже второй раз за месяц, когда мужчина пытался попасть в Украину. В этот раз он решил повлиять на решение правоохранителей и предложил им триста долларов (около 8 тысяч 150 грн) взятки.

Пограничники отказались брать деньги. Иностранца вернули обратным рейсом.

Напомним, в Киеве повязали водителя-пакистанца за попытку дать копам взятку в 250 грн.

Также сообщалось, что в Харькове патрульные заставили приезжего из России взять деньги в долг, чтобы заплатить им взятку.