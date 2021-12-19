В субботу, 18 декабря, на улице Грушевского в Печерском районе столицы патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения потрепанную "Шевроле Авео", которой управлял иностранец. При проверке документов, водитель предъявил патрульным полицейским вид на жительство, выданный гражданину Пакистана, техпаспорт и украинские водительские права.

Поскольку в правах копы усмотрели признаки подделки (проверка по электронной базе данных сервисного центра МВД показала, что водительское удостоверение с такими реквизитами иностранцу не выдавалось) на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Однако пакистанец пытался "решить вопрос на месте" и настойчиво предлагал полицейским отпустить его за вознаграждение.

По информации наших источников в Нацполиции, иностранный гражданин был настолько настойчив, что при оформлении изъятия водительских прав с признаками подделки подсел в салон "Приуса", положил на сиденье служебного автомобиля полиции 250 гривен и вышел.

Такая наглость возмутила копов, поэтому они решили оформить его не только по ч.4 ст.358 УК Украины (Использование заведомо поддельного документа), но и по ч.1 ст.369 УК Украины (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу). Последняя статья предусматривает, что пакистанец может провести за решеткой четыре месяца.

Напомним, в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с более десятью припаркованными у дороги авто и загорелось. При этом водитель с места происшествия скрылся.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове в ДТП попал автомобиль службы такси, в котором находились пассажиры. В результате аварии они вылетели в окно машины. Очевидцы в соцсетях сообщали, что машиной управлял водитель без прав.