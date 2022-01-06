Пограничники Харьковского отряда вместе с работниками таможни задержали мужчину, пытавшегося вывезти за границу около 7,5 млн российских рублей.

Об этом сообщает у себя на странице в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

Во время проверки в пункте пропуска "Гоптовка" автомобиля Daewoo-Lanos пограничники и таможенники обнаружили около 7,5 млн российских рублей, которые мужчина собирался перевезти через границу с Россией, наличные были спрятаны под покрытием двух входных дверей автомобиля Daewoo-Lanos.

При осмотре авто пограничники и таможенники обнаружили также автомобильные номера и свидетельство о регистрации, выданные на не контролируемой украинским правительством территории Донецкой области.

В настоящее время проверка транспортного средства в пункте пропуска продолжается, выясняются обстоятельства правонарушения.

Напомним, что ранее "Страна" рассказала, что гражданин Украины пытался попасть в Польшу с арсеналом патронов, всего у него было почти шесть десятков различных патронов для разного вида оружия.

Также ранее, мы писали, что молдаванин пытался вывезти в Россию поддельные документы Украины, Британии и стран Евросоюза.