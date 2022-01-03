Гражданин Украины направлялся на выезд из страны с патронами в автомобиле. Всего у него было почти шесть десятков различных патронов для разного вида оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В пункте пропуска "Краковец" во время погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля украинца.

В результате группа досмотра достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

Указано, что по данному факту пограничники уведомили сотрудников Национальной полиции.

Ранее "Страна" рассказывала, как гражданин Украины пытался провезти в Россию 22 кг пороха в емкостях для заправки принтеров, но был задержан пограничниками. Водитель, гражданин Украины, рассказал, что перевезти товар его попросил знакомый, а сам он и не подозревал, что на самом деле везет.

Также мы сообщали, что Херсонский отряд Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности Украины устранил попытку контрабанды взрывчатых веществ из Крыма. Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов.