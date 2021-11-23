Гражданин Украины пытался провезти в Россию 22 кг пороха в емкостях для заправки принтеров, но был задержан пограничниками.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины во вторник, 23 ноября.

По данным пограничников, в пункте пропуска "Меловое" Луганской области во время осмотра автомобиля, направлявшегося в Россию, служебная собака среагировала на коробки в салоне.

В них находились флаконы с тонером для заправки принтеров. Однако вместо него правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха.

Водитель, гражданин Украины, рассказал, что перевезти товар его попросил знакомый, а сам он и не подозревал, что на самом деле везет.

Пограничники задержали гражданина Украины, который вез в Россию 22 кг пороха. Источник: Facebook/Госпогранслужба

Ранее "Страна" сообщала, что Херсонский отряд Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности Украины устранил попытку контрабанды взрывчатых веществ из Крыма. Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили 2 единицы холодного оружия.

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