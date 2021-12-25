Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Одесской таможни задержали молдаванина, который пытался вывезти в Россию более 20 поддельных документов Украины, Британии и стран ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На днях в пункт пропуска “Староказачье” из Молдовы прибыл рейсовый автобус Мерседес. Осмотрев транспортное средство, правоохранители обнаружили 2 посылки. В них находились 6 паспортов граждан Украины, 6 водительских удостоверений Италии, Румынии и Великобритании, а также 11 внутренних паспортов Чехии, Польши, Румынии и Италии. Во время углубленной проверки документов пограничники выяснили, что все документы содержат признаки подделки", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по словам водителя, он якобы понятия не имел о содержимом сумки. Однако сообщил, что за каждую доставленную заказчику в России посылку ему обещали по 1000 молдавских лей.

"По этому факту пограничники проинформировали представителей Национальной полиции. Документы изъяты установленным порядком и направлены на экспертное исследование", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в августе полиция Закарпатья разоблачила группу преступников, которые за немалые деньги подделывали документы и нелегально переправляла своих клиентов-иностранцев через границу Украины. Задержан ее 36-летний организатор, житель города Перечин.

Кроме того, в конце ноября в киевском аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили пять поддельных паспортных документов.