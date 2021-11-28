В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили пять поддельных паспортных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook.

"Вчера в пункте пропуска "Борисполь" по результатам анализа и оценки рисков во время повторной проверки пассажиров рейса "Киев – Барселона" выявлены пять граждан Армении, которые предоставили для проверки загранпаспорта граждан Украины, содержащие признаки частичной подделки, а именно замена страницы с учредительными данными", - говорится в сообщении.

В результате опроса пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс Киев – Тбилиси, а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными документами.

Поддельные паспорта они приобрели у неизвестного в Украине за 10 тыс. долларов. В итоге нарушителей привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на 3 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мошенники продавали по 1500 евро фейковое членство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Злоумышленники создали общественную организацию "Международная Дипломатическая Миссия ОБСЕ" и выдавали ее за настоящую Дипмиссию ОБСЕ.

Кроме этого, в августе полиция Закарпатья разоблачила группу преступников, которые за немалые деньги подделывали документы и нелегально переправляла своих клиентов-иностранцев через границу Украины. Задержан ее 36-летний организатор, житель города Перечин.