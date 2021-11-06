В Николаевском морском порту пограничники обнаружили у 30 моряков-иностранцев из Египта проблемы с документами. У пятерых египтян в паспорте указывалось, что они женского пола.

Об этом сообщает сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В ходе проверки документов сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделок в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов. При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта – мужчин - значилось, что они – женского пола", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщили, что морякам-египтянам с проблемными документами отказали в пересечении госграницы Украины.

"Все они будут находиться под охраной на своих судах до убытия из нашей страны", - рассказали в пограничной службе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черноморском морском порту, во время оформления теплохода, который прибыл из Турции, оперативники обнаружили двух нелегальных мигрантов из Сирии. Мужчины прятались в грузовике с тканью.

Кроме того, "Страна" также писала, что сотрудники Государственной пограничной службы на украинской границе задержали четырех нелегальных мигрантов, которые хотели попасть на территорию Евросоюза.