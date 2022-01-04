На Донбассе украинец попытался дать пограничникам взятку при пересечении КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины во вторник, 4 января.

Пограничники рассказали, что гражданин Украины, который направлялся на выезд во временно оккупированную территорию Украины, прибыл в КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе.

В ходе проверки у него обнаружили скрытые 5400 долларов США, 3500 гривен и 75 000 российских рублей (около 28 тысяч гривен), что в эквиваленте составляет 181 100 гривен, которые превышают разрешенный объем денежных средств для перемещения через линию разграничения.

Тогда украинец предложил правоохранителям 100 долларов США (около 2 700 гривен), чтобы они этого не заметили. Пограничники отказались и передали гражданина и средства сотрудникам Национальной полиции Украины.

В погранслужбе напомнили, что через линию разграничения разрешено перемещение денежных средств в эквиваленте, не превышающем 50 000 тысяч гривен, а за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность.

Украинец пытался дать взятку пограничникам, чтобы они "ничего не заметили". Источник: Facebook/погранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в среду, 22 декабря, в Одесском аэропорту гражданин Нигерии предложил пограничникам взятку, чтоб попасть на территорию Украины. Он утверждал, что хочет углубленно изучать украинский язык в Одессе.

Также мы писали, что в Киеве повязали водителя-пакистанца за попытку дать копам взятку в 250 гривен.