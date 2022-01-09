Супруга члена Набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко диджей Настя Топольская, не так давно снова выступавшая в ночном клубе Москвы, опубликовала в Instagram фотографии совместного отдыха с мужем в Орландо (США, Флорида).

Об этом сообщила Настя Топольская в своем Instagram, показав соответствующие фотографии.

Супруга Сергея Лещенко рассказала о полной впечатлений поездке во Флориду, где они с мужем побывали в парках развлечений.

"Мир Диснея - полное разочарование. Во-первых, все слишком старомодно и буквально СТАРО. Волшебное королевство - пустая трата времени, если вы не развлекаете ребенка до 10 лет. Мы были в Диснейленде в Париже, Гонконге и Орландо: большинство аттракционов и даже декорации везде одинаковые.

Новейшая достопримечательность - "Звездные войны: Восстание сопротивления", действительно крутая и впечатляющая, но для нас недостаточно захватывающая. Нашим любимым из двух парков по-прежнему остается "Сумеречная зона: Башня ужаса", поскольку мы однажды посетили его в Париже и этот опыт никогда не забудется", - рассказала Топольская.

"Теперь мы направляемся в Порт Канаверал, чтобы сесть на второй по величине круизный лайнер в мире. Надеюсь, у вас все хорошо, и у вас отличное начало года!" - добавила счастливая супруга Лещенко.

Сергей Лещенко на отдыхе с семьей во Флориде. Источник: Instagram/Настя Топольская

Напомним, что мы подробно рассказывали, чем известна супруга Лещенко Анастасия Топольская.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров Украины снова назначил Сергея Лещенко в состав наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця". На заседании в среду, 29 декабря 2021 года, правительство утвердило победителей конкурса, в числе которых был Лещенко.

Также мы писали, что должность члена наблюдательного совета "Укрзализныци" для Лещенко оказалась достаточно "хлебной". На этой должности он заработал более 6 миллионов гривен.