Кабинет министров снова назначил Сергея Лещенко в состав наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця". На заседании в среду, 29 декабря, правительство утвердило победителей конкурса, в числе которых был Лещенко.

О факте назначения в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Сегодня Правительство также рассматривало некоторые вопросы, которые касались наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця". А именно – избрание победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Амелина Анатория, Долла Александера, Карновски Якуба, Хафера Гепарда как независимых членов. Еще троих членов наблюдательного совета, как представителей государства – Москаленко С. В., Давида Ломджарии и хорошо известного железнодорожника Сережу Лещенко!" - написал нардеп.

Напомним, 22 сентября стало известно, что Сергей Лещенко уходит из набсовета "Укрзализныци" из-за того, что его контракт истек.

Однако, буквально на следующий день Лещенко вернули в состав наблюдательного совета "Укрзализныци", где он ежемесячно получает сотни тысяч гривен зарплаты.

При этом в Министерстве инфраструктуры Украины не смогли дать ответ на вопрос о том, кто рекомендовал кандидатуру Сергея Лещенко на восстановление в составе наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця".

Также должность члена наблюдательного совета "Укрзализныци" для Лещенко оказалась достаточно "хлебной". В этой должности он заработал более 6 миллионов гривен.