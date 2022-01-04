Издание Bloomberg опубликовало индекс миллиардеров. Единственным украинцем в списке из 500 человек оказался Ринат Ахметов. Согласно изданию, в 2021 году его состояние выросло на 55%, или на 4,14 миллиарда долларов.

В опубликованном 3 января перечне Ахметов занимает 190-ю строку.

Всего состояние олигарха оценивается в 11,7 миллиардов долларов.

Ранее деловые издания при оценке капитала Ахметова указывали, что он растет за счет увеличения стоимости продукции, которые производят его предприятия. В первую очередь железной руды, стали и угля.

В профайле Ахметова на сайте Bloomberg он описан как "самый богатый человек Украины" и владелец крупнейшего промышленного конгломерата страны "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ). Эта компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Также Ахметов владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций крупнейшего производителя стали в стране - "Метинвеста".

По подсчетам Bloomberg на свои деньги Ахметов может купить 6,4 миллионов унций золота или 150 миллионов баррелей нефти.

Ранее "Страна" сообщала, что святой Николай вошел в десятку богатейших украинцев по версии журнала Forbes.

Также мы рассказывали, что Apple стала первой в мире компанией с капитализацией больше трех триллионов долларов.