Журнал Forbes, регулярно публикующий рейтинги самых богатых людей мира, оценил состояние святого Николая. По данным издания, у святого 815 миллионов долларов, что при наличии у него украинского гражданства сделало бы его одним из богатейших людей страны.

Об этом Forbes написал 18 декабря, накануне дня святого чудотворца.

Оценки состояния святого, конечно, косвенные. В частности, они включают траты на подарки к празднику. Так, по версии Forbes, в честь его праздника на подарки украинским детям уйдет около 143 миллионов долларов, а польским (у соседей его тоже чтят) – 212 миллионов долларов.

В расчете состояния, кроме цены подарков, также учли продукцию заводов, обеспечивающих производство подарков – игрушек и сладостей.

Для расчета возможной средней оценки финансовых показателей предприятий по производству сладостей Forbes проанализировал данные о кондитерских компаниях Ezaki Glico Co, Bourbon Corp, Orkla, Morinaga & Co и Cloetta.

Для сравнительной оценки показателей игрушечных заводов Forbes учел котировки семи публичных компаний: Mattel, JAKKS Pacific, Hasbro, Toys Rus ANZ, Build-A-Bear Workshop, Funko, Spin Master.

В итоге капитализация кондитерского завода в среднем составляет 167 миллионов долларов, а игрушечного – 289 миллионов долларов.

Резиденции святого Николая в Украине находятся во Львове (в Парке Культуры и возле Шевченковской рощи), а также в Полтаве, Львовской области (с. Зыболки, "Зимняя сказка"), Ивано-Франковской области (с. Поляница) и Одесской области (с. Осиночки). Цена названной недвижимость - 5 миллионов долларов. Forbes в оценке недвижимости не учитывает религиозные сооружения.

По версии Forbes, общее состояние святого Николая Чудотворца при наличии у него украинского гражданства оценивалось бы в 815 миллионов долларов. Это позволило бы ему попасть на 10-е место в список самых богатых украинцев, где он оказался бы сразу после бизнесмена Александра Ярославского, состояние которого Forbes оценил в $ 820 миллионов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Софийской площади накануне праздника святителя Николая зажгли главную елку страны.

Также мы писали, что в МОЗ рассказали родителям, какими полезными сладостями заменить конфеты для детей в день святого Николая.