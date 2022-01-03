Американская корпорация Apple, производитель компьютеров и гаджетов, стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила три триллиона долларов. Для сравнения, доходная часть бюджета Украины в 2022 году составляет около 49 миллиардов долларов.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов 3 января на Нью-Йоркской фондовой бирже.

На торгах в понедельник стоимость акций после 13:30 по местному времени (20:30 по Киеву) превысила $182,85, поднявшись примерно на 3%. В результате этого капитализация (то есть стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной цены) компании превысила $3 триллиона.

Однако позднее стоимость акций незначительно снизилась - до 182,52, в результате чего капитализация опустилась ниже отметки $3 триллиона.

Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.

В начале декабря "Страна" писала, что Apple подписала секретное соглашение с властями Китая на 275 миллиардов долларов. По данным СМИ, Тим Кук лично пролоббировал подписание этого соглашения, чтобы компания могла сохранить свое присутствие на территории Китая.

Также в конце декабря мы сообщали, что группа сотрудников Apple призвала коллег к саботажу, а клиентов - к бойкоту продукции корпорации. Главная причина - требование трудового коллектива улучшить условия труда.