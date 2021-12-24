Группа сотрудников компании Apple призывает коллег к саботажу, а клиентов - к бойкотировать продукцию корпорации "яблока" сегодня, когда празднуется католическое Рождество.

Об этом стало известно из твиттер-аккаунта Apple Together.

Как написано в твитте, главная причина - требование трудового коллектива об улучшении условий труда.

"Всем сотрудникам и клиентам Apple: 24 декабря, работники компании проведут стачку с требованием лучших условий труда", - говорится в сообщении.

"Мы Apple, мы достойны уважительного отношения на рабочем месте, оплачиваемого больничного, психологической помощи. Требуйте, чтобы образ компании соотносился с вашим кошельком. Не покупайте в магазинах, не покупайте онлайн",- говорят протестующие.

Между тем, это не единственная скандальная ситуация в американской корпорации. Например, панее "Страна" сообщала, что компания Apple судится с израильской IT-фирмой NSO Group, которая является разработчиком шпионской программы Pegasus. Американская корпорация требует запретить компании в будущем использовать программное обеспечение, услуги и приборы Apple. На данный момент иск уже подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии в городе Сан-Хосе.

Также мы писали, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза ​​Рибейро выразила озабоченность по поводу информации об использовании специального программного обеспечения для слежки за журналистами. Она призвала все государства-участники воздерживаться от таких инструментов и методов против работников СМИ и защищать журналистов от использования подобного ПО третьими сторонами.

Позже Apple начала предупреждать активистов о возможной слежке через шпионское ПО на смартфоне.