В некоторых смартфонах iPhone 12 Pro, которые сняли с продажи после презентации новинок, и iPhone 12 есть неполадки со звуком. Американская компания Apple начала принимать к возврату дефектные модели.

Об этом сообщает Appleinsider.

Указано, что в большинстве случаев на проблему с аудикомпонентом в смартфоне жаловались те, кто купили iPhone 12 или iPhone 12 Pro в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Apple определила, что очень небольшой процент устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro может испытывать проблемы со звуком из-за отказа компонента модуля приемник", - сказано в заявлении компании.

Уведомления о запуске программы отзыва смартфонов появились на сайтах компании в разных странах мира. Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не участвуют в программе.

Напомним, Apple впервые за пять лет изменит дизайн своего смартфона, iPhone 14 выйдет без экранной "челки". Разработкой нового дисплея уже занимается группа дизайнеров.

Также сообщалось, что Apple может сократить количество выпускаемых iPhone из-за нехватки микросхем. В частности, речь идет о микросхемах к iPhone 13.