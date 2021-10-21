iPhone 14, который компания Apple планирует выпустить в 2022 году, ожидает серьезное изменение дизайна. В частности, с лицевой стороны смартфона исчезнет экранная "челка". Разработкой нового дисплея уже занимается группа дизайнеров.

Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет Mydrivers.

Предполагаемый отказ от экранной "челки" - это первое большое изменение дизайна iPhone за пять лет. Впрочем, на экране планирует оставить овальный вырез, в котором разместят фронтальную камеру, а также датчики для биометрической системы безопасности Face ID.

Отметим, что первый смартфон Apple с "челкой" вышел в 2017 году, после этого в течение четырех лет все новинки выходили с таким же дизайном. Только с выходом iPhone 13 вырез немного уменьшили, изменив компоновку датчиков фронтальной камеры и Face ID.

Напомним, "Страна" писала о том, что Apple может сократить количество выпускаемых iPhone из-за нехватки микросхем.

Кроме того, мы сообщали, что в середине сентября Apple презентовала новые флагманы Iphone 13 Pro и Iphone Pro Max.

Также мы писали, что после презентации новинок Apple сняла с продажи iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.