Сегодня, 18 октября, компания Apple представит новое поколение ноутбуков MacBook. Об этом в своей колонке в Bloomberg сообщил Марк Гурман.

"Яблочная" компания покажет 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Ожидается, что экраны ноутбуков будут отличаться новым соотношением сторон 14:9. Серьезно изменится матрица, которую выполнят по технологии mini LED - аналогичный экран появился на старшей версии iPad Pro в 2021 году. Наконец, изображение на дисплее будет обновляться на частоте 120 Гц.

За производительность новых MacBook Pro ответят еще неанонсированные однокристальные системы Apple M1X Pro и Apple M1X Max. Обновленные ARM-платформы будут отличаться мощными графическими процессорами.

Кроме MacBook, Apple может показать третью генерацию беспроводных наушников AirPods, слухи о которых появились еще год назад. Новая версия получит дизайн старших AirPods Pro, но будет лишена активного шумодава.

Как сообщала "Страна", после презентации новинок Apple сняла с продажи iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Также стало известно, что с 31 января 2022 года Apple запретила приложения, где нельзя удалять учетную запись.