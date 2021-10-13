Компания Apple может сократить запланированное производство iPhone 13 на 2021 год на 10 миллионов единиц из-за длительного дефицита микросхем.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники во вторник, 12 октября.

По данным Bloomberg, компания Apple ожидала, что до конца текущего года сможет произвести 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь вынуждена сообщить партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, поскольку Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. не хватает производственных мощностей для поставки достаточного количество компонентов. В частности, речь идет о микросхемах к iPhone 13.

Ранее "Страна" информировала, что Apple разослала приглашения журналистам на презентацию со слоганом "В отрыв". На мероприятии могут показать новый фирменный процессор Apple и обновлённую линейку MacBook. Презентация состоится 18 октября.

Также мы сообщали, что владельцы смартфонов iPhone смогут загружать и хранить официальные медицинские записи, включая данные о вакцинации против COVID-19 и результаты тестов на коронавирус. Для этого нужно использовать встроенное приложение "Здоровье" (Health).