Во Вьетнаме, где собираются некоторые из частей представленных в сентябре моделей iPhone 13 компании Apple увеличилось время поставок смартфонов из-за роста новых случаев Covid-19.

Об этом cо ссылкой информированные источники сообщает Nikkei Asia.

В частности, сбой в основном связан с ограниченными поставками модулей камер для iPhone 13, так как значительное количество его компонентов собирается во Вьетнаме.

"Сборщики все еще могут выпускать новые модели iPhone, но возник дефицит предложения запчастей из-за того, что запасы модулей камеры на исходе. Мы ничего не можем сделать, кроме как отслеживать ситуацию во Вьетнаме каждый день и ждать, когда они смогут нарастить производство" - сообщил источник.

По словам собеседника издания, ситуация может улучшиться примерно в середине октября, поскольку производство на одном из ключевых заводов по производству модулей камер iPhone на юге Вьетнама в последние дни постепенно возобновилось.

В свою очередь, компания Apple отказалась комментировать эту ситуацию.

В настоящее время на поставку iPhone 13 Pro в Китай и Японию составляет около пяти недель, в США - около месяца.

По данным Worldometers, во Вьетнаме за минувшие сутки выявили более 5000 тысяч новых заболевших. Всего в стране зарегистрировано 813 961 случай Covid-19. Умерли от болезни 19 845 человек (за минувшие сутки +130 летальных случаев).

Напомним, 14 сентября состоялась мировая премьера новинок Apple - iPhone 13, IPad, Apple Watch.

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