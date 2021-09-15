14 сентября состоялась мировая премьера новинок Apple - iPhone 13, IPad, Apple Watch.

Уже известны официальные цены. iPhone 13 mini будет стоить от 699 долларов, iPhone 13 с 128 гигабайт памяти - от 799 долларов, IPhone 13 Pro - от 999 долларов, IPhone 13 Pro Max - от 1099 долларов. Новые смарт-часы Apple будут продаваться по цене от 399 долларов. Ценники на планшеты стартуют от 499 долларов. За такие деньги можно будет купить IPad mini.

Украинских фанатов яблочных гаджетов традиционно интересует вопрос - когда новинки можно будет купить у нас. Стоит отметить, что в этом году по технике Apple наметилось изменение - у нас открылось официальное представительство мирового техногиганта. И в связи с этим эксперты прогнозировали изменения, в частности, говорили о том, что ускорятся сроки поставок, а техника может подешеветь, так как будет заходить к нам официально, без лишних накруток. Но были и другие прогнозы - о том, что "серые" гаджеты могут даже подорожать, если с контрабандой начнут сильно рьяно бороться.

Разбирались, когда у нас появятся новинки Apple и почем их можно будет купить.

Вдвое дороже

Стоит отметить, что официальный выход Apple на наш рынок пока состоялся только номинально. На сайте Apple появился раздел "Украина" с перечнем авторизированных продавцов. В списке, в частности официальный импортер техники Apple компания Asbis, главный ресселер Ion (есть и ТЦ Lavina Mall) и авторизированные продавцы - сети Comfy, Цитрус, Eldorado, Фокстрот, Rozetka, Moyo и другие всего около 40 компаний).

Но при этом на официальной украинской странице пока нет упоминаний о новинках. Линейка IPhone, в частности, заканчивается на IPhone 12.

Как рассказала нам PR менеджер сети Цитрус Александра Чернец, в этом году официальный выход Apple на украинский рынок пока никак не сказался на работе ритейла. "Как и ранее мы работаем через официального импортера - компанию Asbis", - пояснила она.

При этом новинки Apple уже доступны к предзаказу. Чернец рассказала, какие будут цены в "Цитрусе". iPhone 13 mini - от 25999, iPhone 13 - от 29999, iPhone 13 Pro - от 37999, iPhone 13 Pro Max - от 41999, iPad 9 - от 11999, iPad mini - от 15999, Apple Watch - от 15999.

Как видно, это дороже официальных цен. Скажем, тот же IPhone 13 mini заявлен по цене от 699 долларов, что в пересчете на гривну - 18 611 гривен, тогда как в "Цитрусе" - от 25999 гривен, то есть, почти на 7,4 тысячи гривен дороже.

Когда новинки появятся в продаже Александра Черней затруднилась ответить. "Конкретных дат пока нет, но точно этой осенью", - говорит она.

Когда начнутся поставки?

В "Асбис Украина", которая является официальным импортером Apple, нам сказали, что точных дат поставок пока нет, но в этом году наш рынок не сильно отстанет от мирового - новинки ожидаются уже под конец сентября.

При этом мировые даты предзаказа на IPhone 13- 13-17 сентября, а в продажу "яблочные новинки" поступят уже 24 сентября.

Предзаказ на "яблочные" новинки уже открыт и на других площадках, в том числе, тех, которые не входят в перечень официальных продавцов.

К примеру, в интернет-магазине "Техноеж" IPhone 13 128 Gb доступен к предзаказу за 42 965 гривен (при том, что его официальный ценник - 799 долларов или 21274 гривен). То есть, ценник накрутили вдвое.

IPhone 13 с 256 гигабайтами памяти предлагается уже по цене 48335 гривен, а с 512 гигабайтами - 59075 гривен.

На iLounge IPhone 13 512 Gb предлагается к предзаказу за 37 995 гривен, 128 Gb Pink - за 29995 гривен, 256 Gb - 33 995 гривен. Это дешевле, чем у других продавцов, но, как пояснили нам в интернет-магазине, "цена окончательно еще не сформирована". Доставить новинки по предзаказу обещают "на конец сентября".