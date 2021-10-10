В Украину приехала первая партия IPhone 13 от американской компании Apple.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины в субботу, 9 октября.

Пресс-служба таможенной службы информирует, что 9 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции, которую завезла компания Apple.

Всего в Украину прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки iPhone 13 с заявленной стоимостью более 7,5 млн долларов. Государственная таможенная служба производит оформление товара.

Государственная таможенная служба Украины сообщила о прибытии iPhone 13. Источник: Facebook/таможенная служба

Ранее "Страна" сообщала, что Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи. Функция удаления учётной записи должна быть во всех приложениях, где предлагается создать аккаунт. Требование Apple к разработчикам вступит в силу с 31 января 2022 года.

Также мы информировали, что владельцы смартфонов iPhone смогут загружать и хранить официальные медицинские записи, включая данные о вакцинации против COVID-19 и результаты тестов на коронавирус. Для этого нужно использовать встроенное приложение "Здоровье" (Health).