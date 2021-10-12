Apple разослала приглашения журналистам на презентацию со слоганом "В отрыв". На мероприятии могут показать новый фирменный процессор Apple и обновлённую линейку MacBook.

Об этом сообщает TJournal во вторник, 12 октября.

Презентация состоится 18 октября. Это станет второй презентацией Apple за осень 2021 года - на первой были показаны новые iPhone и Apple Watch. В этот раз журналисты ожидают обновления линейки MacBook на продолжении процессора M1 - он может получить название M1X. Презентация пройдёт онлайн в виде прямой трансляции из кампуса Apple.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple планирует создать технологию IronHeart, которая позволит пользователям iPhone управлять функциями своего автомобиля с помощью смартфона. Новая технология позволит водителям получить доступ на смартфоне к показателям температуры и влажности внутри салона и на улице, а также управлять системой климат-контроля в автомобиле посредством мобильного устройства.

Также мы писали, что Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи. Функция удаления учётной записи должна быть во всех приложениях, где предлагается создать аккаунт. Требование Apple к разработчикам вступит в силу с 31 января 2022 года.