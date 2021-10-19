Вчера, 18 октября, IT-гигант компания Apple презентовала свои новые электронные девайсы - в частности очередное поколение ноутбуков MacBook и наушники AirPods 3.

Однако, на презентации не было показано еще одного очень нужного товара, который тем не менее появился в интернет-магазине Apple сразу же после завершения презентации.

Речь идет об очень модной и продвинутой салфетке для дисплеев. Выполненная из мягкого, неабразивного материала салфетка нового поколения подходит для того, чтобы очищать дисплеи любых устройств Apple, в том числе стекла которых с нанотекстурой.

Цена такой чудо-салфетки в США всего $19 (около 500 гривен - Ред.). На модную салфетку уже можно оформить заказ на сайте Apple. Сервисная служба компании обещает выполнить доставку в течение одной-двух недель.



Напомним, что Apple на своей презентации 18 октября представила беспроводные наушники AirPods третьего поколения с дизайном как у Pro-моделей и поддержкой адаптивного эквалайзера, мощные чипы для ноутбуков M1 Pro и M1 Max, а также 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с полным редизайном.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple может сократить количество выпускаемых iPhone из-за нехватки микросхем.





