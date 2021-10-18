Американская компания Apple презентовала AirPods 3. Третье поколение наушников имеют визуальное сходство с AirPods Pro - укороченные "ножки", однако без резиновых насадок.

Презентация состоялась сегодня, 18 октября.

AirPods 3 поколения способны подстраиваться под форму ушей пользователя. "Анатомический" дизайн наушников позволяет более эффективно отсеивать внешний шум и улучшать восприятие музыки, заявляют создатели. Одним из главных преимуществ станет чип H1, который дает возможность воспроизводить глубокие басы и чистые высокие ноты.

Вместе с тем новинка поддерживает "пространственное аудио" (Spatial Audio) и адаптивный эквалайзер. Кроме того, AirPods 3 устойчивы к воздействию воды и пота.

Компания Apple заявила, что 5-минутная зарядка равна дополнительному часу воспроизведения. Полное время автономной работы наушников составляет до 6 часов.

Также производители изобрели полезную функцию - датчик, который способен распознавать прикосновение к коже и определять, находятся ли AirPods в ухе владельца или, к примеру, в кармане. Когда человек достает наушники - воспроизведение звука автоматически прекращается.

В то же время в новых наушниках нет активного шумоподавления, которое есть у Airpods Pro.

В настоящее время цена AirPods 3 в США - $179 (по текущему курсу доллара - это 4710 грн) они уже доступны для предзаказа, а на витринах магазинов появятся с 26 октября. AirPods 2 по-прежнему остаются в продаже, подешевев на 30 долларов. Теперь их цена составляет $129 (3394 грн).

Также "Страна" писала о том, что компания Apple может сократить запланированное производство iPhone 13 на 2021 год на 10 миллионов единиц из-за длительного дефицита микросхем.

Ранее мы информировали о том, что Владельцы iPhone смогут загружать через приложение сертификаты о вакцинации против коронавируса.