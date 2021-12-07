Агентство The Information опубликовало расследование, согласно которому генеральный директор компании Apple Inc Тим Кук подписал секретное соглашение с правительством Китая на сумму около 275 миллиардов долларов.

Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники компании Apple.

По данным агентства, Тим Кук лично пролоббировал подписание этого соглашения с тем, чтобы компания могла сохранить свое присутствие на территории Китая. Со своей стороны, Apple обязалась инвестировать в развитие китайской экономики и технологий.

Как сообщили The Information источники в компании, Тим Кук подписал это соглашение сроком на пять лет во время личного визита в КНР, состоявшегося в 2016 году на фоне регуляторного вмешательства против компании. Известно, что перед подписанием соглашения Тим Кук встретился с китайскими чиновниками, которые пообещали ему не мешать расширению компании в стране в обмен на инвестиции.

СМИ добавили, что недавно КНР стала вторым крупнейшим рынком сбыта продукции Apple, в частности, смартфонов iPhone, после Соединенных Штатов. Такой успех компании наблюдается впервые за последние шесть лет.

В Apple пока не прокомментировали результаты расследования.

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