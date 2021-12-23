Бизнесмен и один из самых богатых людей Украины Ринат Ахметов, которому принадлежат телеканалы "Украина 24" и "Украина", заявил о готовности защищать институт свободы слова в Украине.

Об этом он сказал в комментарии The Washington Post.

Примечательно, сам материал вышел под заголовком "В то время как российские войска концентрируются на границе, Зеленский в Украине сосредоточен на внутренних противниках".

В материале говорится, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал не лучший момент для внутренних разборок, "подходе, который рискует разделить страну на фоне возможного полномасштабного военного нападения со стороны Москвы".

Аналитики издания считают, что такое поведение объясняется попыткой президента наверстать резко падающий рейтинг популистскими шагами.

В связи с этим на Западе растет недоумение, почему Украина игнорирует угрозы вторжения.

The Washington Post в этом контексте напоминает историю о "госперевороте", и что президент не предоставил никаких доказательств вербовки Ахметова для госпереворота.

Издание цитирует Ахметова, который выражает готовность защищаться в украинском и международном судах. Ахметов сказал The Washington Post, что выступает против нарушений прав человека и подавления свободы слова.

При этом он раскритиковал закон об олигархах.

"Я поддерживаю меры по борьбе с коррупцией в Украине. Но эту проблему не решить путем принятия спорных законов и составления списков "врагов народа", - сказал он.

Ранее мы писали, что нардепы "Слуги народа" намерены бойкотировать каналы Рината Ахметова, пока он не помирится с президентом.

Также сообщали, что Ахметов обвинил Зеленского во лжи из-за заявлений о подготовке госпереворота.