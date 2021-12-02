Генпрокурор Ирина Венедиктова прозрачно намекнула, что Офисе генпрокурора активизирует сотни уголовных дел по компаниям и лицам, связанным с предпринимателем Ринатом Ахметовым. Также она дала понять, что число дел может еще увеличиться.

Об этом она написала 2 декабря в Фейсбуке.

Свой пост генпрокурор озаглавила "Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон".

К теме уголовных дел Венедиктова подошла издалека, на три больших абзаца расписав, что в Украине разыгрывается некое политическое шоу, что страну штормит и ее Офис не будет оставаться в стороне, а сама она "не устраивалась на работу в кукольный театр".

Также она заявила, что вправе "реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат".

После чего перешла к делу.

"Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д. Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - сообщила Венедиктова.

В конце записи она пообещала, что лично войдет в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам.

Пост прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"Венедиктова анонсировала сотни уголовных дел против Рината Ахметова и его окружения. Но сделала это так, что более откровенного сигнала о политическом характере уголовного преследования трудно было и представить.

Буквально в самом начале она говорит о "крупном бизнесе в скорлупе собственных СМИ". Далее - о ток-шоу. То есть сразу даёт понять, почему она вдруг заинтересовалась двумя сотнями уголовных дел относительно "субъектов хозяйствования и лиц, связанных с собственником телеканалов и угольных шахт". Подтекст читается совершенно четко: потому что на этих телеканалах начали критиковать Зеленского. Потому и вспомнила генпрокурор об уголовных производствах на "миллиарды гривен", которые до сих пор ее мало интересовали", - делает вывод телеграмм-канал.

Ранее "Страна" рассказывала, что послужило причиной начала войны Зеленского против Ахметова.

Мы также рассказывали, что СБУ завела уголовное дело по поводу анонсированного Зеленским госпереворота якобы с участием олигарха.