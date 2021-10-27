Благодаря сделки Tesla с Hertz по заказу электромобилей, основатель компании по производству автомобилей Илон Маск стал самым богатым среди богатых в мире.

Об этом сообщает Forbes.

Акции Tesla поднялись вверх в понедельник, 25 октября, после сделки с компанией Hertz Global Holdings Inc, которая закала 100 тысяч электромобилей. Рост стоимости акций превысил 9%, это и помогло Tesla преодолеть порог в $1 трлн.

Так, в понедельник, 25 октября, финансовый журнал оценил капитал гендиректора Tesla в 271,3 млрд. долларов. Это на 41,7 млрд. долларов больше, чем в пятницу, 22 октября. В публикации написали, что сейчас Илон Маск достигает "неизведанной территория" и может приблизиться к отметке в 300 млрд. долларов.

В то время как предыдущий человек, который возглавлял список самых богатых людей в рейтинге Forbes - гендиректор Amazon Джефф Безос, его капитал оценивается в 201 млрд. долларов.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что ведущая компания мира по производству электромобилей Tesla публично заявила о временном прекращении тестирования новой версии автопилота из-за возникших технических проблем.

А также мы сообщали о том, что ее ее основатель и гендиректор Илон Маск переводит штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас.