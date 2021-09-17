В пресс-службе компании SpaceX, основателем которой является предприниматель и миллиардер Илон Маск, рассказали, как чувствуют себя члены экипажа первой туристической космической миссии Inspiration 4, которые на трое суток отправились на орбиту Земли.

Об компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

По данным SpaceX, все члены экипажа (напомним, что их четверо), чувствуют себя хорошо. На здоровье жалоб не поступало. Также добавили, что перед тем, как отправиться спать, члены экипажа 5,5 раз облетели Землю, завершили свой первый раунд научных исследований и съели несколько порций еды.

Экипаж первой миссии компании состоит из бизнесмена Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски.

Напомним, в рамках миссии Inspiration 4 корабль Crew Dragon проведет три дня на орбите Земли, после чего войдет в атмосферу и сядет у побережья Флориды в Атлантическом океане. Траектория полета будет проходить выше расположения МКС и космического телескопа Хаббл. Во время полета члены экипажа также проведут несколько медицинских экспериментов.

Отметим также, что данная миссия - это первый в истории опыт, когда гражданские отправились на орбиту без профессиональных астронавтов на борту.

Ранее "Страна" рассказывала о подготовке миссии к старту.