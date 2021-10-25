Tesla приостановила тесты автопилотов новой системы

Ведущая компания мира по производству электромобилей Tesla (ее основатель и гендиректор Илон Маск - Ред.) публично заявила о временном прекращении тестирования новой версии автопилота из-за возникших технических проблем.

Об этом в воскресенье, 24 октября, написал сам Илон Маск в своем Twitter. Он также сообщил, что служба контроля качества обнаружила проблемы с быстродействием системы при повороте налево на регулируемых перекрестках.

"Увидели некоторые проблемы с версией 10.3, так что временно возвращаемся к версии 10.2. Обратите внимание: этого следует ожидать от бета-версии программного обеспечения. Невозможно протестировать все аппаратные конфигурации во всех условиях с помощью внутреннего QA, поэтому нужна публичная бета-версия", - написал он.

Бета-тестирование версии автопилота 10.3 началось 14 октября. Принять в нем участие могли владельцы авто, чей рейтинг безопасности, по оценкам компании, составляет 99 из 100 баллов.

Первая версия системы продвинутой помощи водителю (ADAS) была представлена Tesla в 2014 году. Цель компании - добиться высшего, пятого уровня автоматизации, когда автомобиль может двигаться без вмешательства водителя в любых дорожных условиях и правильно реагировать на любые ситуации на дороге.

Такая технология тоже уже проходит бета-тестирование, однако установлена лишь на нескольких тысячах электромобилей Tesla, большая часть которых принадлежит сотрудникам компании.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск объявил о планах перевода штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас.