В компании Tesla, возглавляемой миллиардером Илоном Маском, вернулись к идее создания электрического квадроцикла Cyberquad. По словам Маска, он станет самым безопасным квадроциклом в мире.

Об этом сообщает Electrek.

Еще в 2019 году Tesla представила свой электропикап Cybertruck. С тех пор выпуск электрического "грузовика" много раз откладывался и последний озвученный срок создания модели – конец 2022 года.

Во время презентации пикапа также продемонстрировали прототип электроквадроцикла Cyberquad. Его задумывали как полезную опцию к Кибертраку. Впрочем, факт того, что кроме него в кузов пикапа уже ничего не влезет, создателей не смущало.

С того момента о создании квадроцикла никто ничего не слышал. Однако, на прошлой неделе Tesla подала заявку на регистрацию товарного знака Cyberquad. После чего и сам Маск рассказал о квадроцикле на встрече с акционерами компании.

Как объяснил Маск, квадроциклы очень опасные машины. В случае, если самопроизвольно покатятся, то могут кого-нибудь задавить.

Но инженеры Tesla решили сделать Cyberquad самым безопасным квадроциклом в мире – благодаря низкому центру тяжести и особой конструкции подвески.

На данный момент точно неизвестно, на какой стадии находится работа над квадроциклом.

Ранее мы писали о том, что в штате Техас погибли два человека в результате ДТП электрокара компании Tesla, который двигался на автопилоте.

Также Tesla отзывает более 12 тысяч Model X из-за очередной уязвимости.